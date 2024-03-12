PolitExpert

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Медиа задают стандарты красоты, которые искажают реальность, чтобы оставаться довольным собой, важно помнить - настоящая жизнь вне экрана.Олексій Федоренко25/01/2025
Эффективность пилатеса в похудении зависит от его комбинации с другими видами активности, правильным питанием и общей заботой о здоровье организма.Олексій Федоренко24/01/2025
Ваши эмоции — ключ к пониманию мыслей, меняйте мышление, чтобы менять чувства, и учитесь использовать эту взаимосвязь для достижения внутреннего равновесия.Олексій Федоренко23/01/2025
Эпоха Трампа стартовала ярко, три бала за одну ночь собрали звезд, политиков и военных, чтобы отметить новое начало в духе MAGA.Олексій Федоренко23/01/2025
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Эпоха Трампа стартовала ярко, три бала за одну ночь собрали звезд, политиков и военных, чтобы отметить новое начало в духе MAGA.Олексій Федоренко23/01/2025
История выбора столицы США полна споров и компромиссов, несмотря на множество предложений и обсуждений других вариантов.Олексій Федоренко10/01/2025
Медиа задают стандарты красоты, которые искажают реальность, чтобы оставаться довольным собой, важно помнить - настоящая жизнь вне экрана.Олексій Федоренко25/01/2025
Новое исследование показывает, что родители действительно могут иметь предпочтения, связанные с гендером, добросовестностью и личными качествами ребёнка.Олексій Федоренко20/01/2025
Вы когда-нибудь чувствовали себя истощенным, неуверенным или даже виноватым после разговора с кем-то?Андрей Коваль15/01/2025
Потеря веса в 50 лет требует осознания ошибок и внесения изменений в тренировочный процесс, питание и управление стрессом.Олексій Федоренко13/01/2025
Ситуация в энергосистеме Украины продолжает оставаться под контролем, но сохраняются риски, связанные с погодными условиями и возможными сбоями в поставках.Олексій Федоренко07/01/2025
Важно помнить о необходимости экономного использования энергии, особенно в часы с 8:00 до 22:00, когда нагрузка на сети возрастает.Олексій Федоренко06/01/2025
Сегодня, 6 января, ограничения на электроснабжение во Львове и Львовской области не предусмотрены.Олексій Федоренко05/01/2025
Эффективность пилатеса в похудении зависит от его комбинации с другими видами активности, правильным питанием и общей заботой о здоровье организма.Олексій Федоренко24/01/2025
Технологии искусственного интеллекта открывают новые горизонты в спорте, помогая предсказывать травмы и защищать здоровье спортсменов.Олексій Федоренко25/01/2025
Искусственный интеллект становится ключевым элементом в научных исследованиях, но доступность технологий для всех стран и лабораторий может стать критическим вызовом.Олексій Федоренко21/01/2025
В январе 2025 года парад планет откроет уникальные возможности для наблюдателей по всему миру, чтобы увидеть редкое и захватывающее астрономическое явление.Олексій Федоренко18/01/2025
Новое исследование подтверждает, что частое использование ИИ может снижать критическое мышление, особенно у молодёжи.Олексій Федоренко17/01/2025
С развитием технологий вопрос о цифровом бессмертии становится все более актуальным, но вместе с этим появляются вопросы о праве, ответственности и этике использования.Олексій Федоренко15/01/2025
Cell BioPrint использует научные разработки для персонализированного ухода за кожей и помогает предсказать будущие косметические проблемы.Олексій Федоренко09/01/2025
2025 год точно обещает стать вехой в развитии технологий, которые кардинально изменят повседневную жизнь.Олексій Федоренко08/01/2025
Интеграция искусственного интеллекта и обработки естественного языка помогает фармацевтическим компаниям точнее анализировать отзывы врачей и потребителей.Олексій Федоренко06/01/2025