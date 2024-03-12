PolitExpert
PolitExpert
Накаченный мужчина
ГлавноеМир

Как соцсети влияют на недовольство мужчин своим телом

Медиа задают стандарты красоты, которые искажают реальность, чтобы оставаться довольным собой, важно помнить - настоящая жизнь вне экрана.

25/01/2025
Травма
ГлавноеТехнологии

Как технологии помогают снизить риск травм у спортсменов

25/01/2025
Поддержка семьи
ГлавноеМир

Близкие люди: почему мы избегаем говорить с ними о проблемах

24/01/2025
Пилатес
ГлавноеСпорт

Пилатес: эффективен ли он для похудения и подтяжки живота

Эффективность пилатеса в похудении зависит от его комбинации с другими видами активности, правильным питанием и общей заботой о здоровье организма.

24/01/2025
Мужчина и женщина
ГлавноеМир

Как мысли и чувства взаимосвязаны: ключевые аспекты психологии

Ваши эмоции — ключ к пониманию мыслей, меняйте мышление, чтобы менять чувства, и учитесь использовать эту взаимосвязь для достижения внутреннего равновесия.

23/01/2025
Дональд Трамп
ГлавноеПолитика

Трамп отметил инаугурацию с размахом: три бала за одну ночь

Эпоха Трампа стартовала ярко, три бала за одну ночь собрали звезд, политиков и военных, чтобы отметить новое начало в духе MAGA.

23/01/2025
Книги
ГлавноеДосуг

Книги, которые изменят ваш взгляд на бизнес

Читайте лучшие книги по бизнесу, применяйте полученные знания и сделайте свой путь к успеху максимально эффективным и вдохновляющим.

22/01/2025
Политика175 Articles
Общество116 Articles
Мир180 Articles
Спорт137 Articles
Технологии132 Articles
Досуг62 Articles

Политика

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Дональд Трамп
ГлавноеПолитика

Трамп отметил инаугурацию с размахом: три бала за одну ночь

Эпоха Трампа стартовала ярко, три бала за одну ночь собрали звезд, политиков и военных, чтобы отметить новое начало в духе MAGA.

23/01/2025
Белый дом
ГлавноеПолитика

Почему США чуть не выбрали другой город в качестве столицы

История выбора столицы США полна споров и компромиссов, несмотря на множество предложений и обсуждений других вариантов.

10/01/2025
Флаг Америки
ГлавноеПолитика

Трамп готов лоббировать поддержку Джонсона среди республиканцев

02/01/2025
Море
ГлавноеПолитика

Крупное судно российского ВМФ затонуло в Средиземном море после взрывов

26/12/2024
Флаг США
ГлавноеПолитика

Европа на пороге неопределенности: возвращение Трампа вызывает тревогу

20/12/2024
Иран
ГлавноеПолитика

Иран столкнулся с острым дефицитом газа на фоне зимних холодов

16/12/2024
Энергетика
ГлавноеПолитика

Германия отказалась от расширения газовых электростанций

12/12/2024
Сирия
ГлавноеПолитика

США могут отказаться от участия в конфликте в Сирии

08/12/2024

Мир

Більше

Общество

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Родители и дети
ГлавноеОбщество

Исследование подтвердило: родители действительно могут иметь любимого ребенка

Новое исследование показывает, что родители действительно могут иметь предпочтения, связанные с гендером, добросовестностью и личными качествами ребёнка.

20/01/2025
Общество

Как распознать токсичное поведение, обезвредить его и защитить себя?

Вы когда-нибудь чувствовали себя истощенным, неуверенным или даже виноватым после разговора с кем-то?

15/01/2025
Похудение
ОбществоСпорт

Ошибки при потере веса в 50 лет и как их исправить: советы специалистов

Потеря веса в 50 лет требует осознания ошибок и внесения изменений в тренировочный процесс, питание и управление стрессом. 

13/01/2025
Лампочки
ГлавноеОбщество

Ограничения на электроснабжение во Львове и Львовской области сегодня 8 января: графики отключений

Ситуация в энергосистеме Украины продолжает оставаться под контролем, но сохраняются риски, связанные с погодными условиями и возможными сбоями в поставках.

07/01/2025
Лампочка
ГлавноеОбщество

Графики отключения света в Днепре и Днепропетровской области сегодня 7 января

Важно помнить о необходимости экономного использования энергии, особенно в часы с 8:00 до 22:00, когда нагрузка на сети возрастает.

06/01/2025
Лампочка
ГлавноеОбщество

Ограничения на электроснабжение во Львове и Львовской области сегодня 6 января: графики отключений

Сегодня, 6 января, ограничения на электроснабжение во Львове и Львовской области не предусмотрены.

05/01/2025

Досуг

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Книги
ГлавноеДосуг

Книги, которые изменят ваш взгляд на бизнес

22/01/2025
Астрология
ГлавноеДосуг

Как создаются гороскопы и что стоит о них знать

19/01/2025
Матча
ГлавноеДосуг

30 дней без кофе: как матча меняет наше самочувствие

12/01/2025
Журналирование
ГлавноеДосуг

Журналирование как способ улучшения психического состояния

03/01/2025
Дрова
ГлавноеДосуг

Почему дрова трещат при горении: интересный ответ

26/12/2024
Космос
ГлавноеДосуг

Фиолетовый бриллиант: новое устройство для усиления сигналов из глубокого космоса

22/12/2024
Еда
ГлавноеДосуг

Пять вкусных праздничных рецептов для поддержания фигуры

14/12/2024

Спорт

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Технологии

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Травма
ГлавноеТехнологии

Как технологии помогают снизить риск травм у спортсменов

Технологии искусственного интеллекта открывают новые горизонты в спорте, помогая предсказывать травмы и защищать здоровье спортсменов. 

25/01/2025
Искусственный интеллект
ГлавноеТехнологии

Будущее науки с искусственным интеллектом: революционные прорывы и новые вызовы

Искусственный интеллект становится ключевым элементом в научных исследованиях, но доступность технологий для всех стран и лабораторий может стать критическим вызовом. 

21/01/2025
Полумесяц
ГлавноеТехнологии

Парад планет в январе 2025 года: когда и где его можно увидеть

В январе 2025 года парад планет откроет уникальные возможности для наблюдателей по всему миру, чтобы увидеть редкое и захватывающее астрономическое явление. 

18/01/2025
Искусственный интеллект
ГлавноеТехнологии

Частое использование ИИ снижает критическое мышление, показало исследование

Новое исследование подтверждает, что частое использование ИИ может снижать критическое мышление, особенно у молодёжи. 

17/01/2025
Надгробие
ГлавноеТехнологии

Цифровое бессмертие: как технологии меняют жизнь после смерти

С развитием технологий вопрос о цифровом бессмертии становится все более актуальным, но вместе с этим появляются вопросы о праве, ответственности и этике использования. 

15/01/2025
L'Oréal Cell BioPrint
ГлавноеТехнологии

L’Oréal презентовала умный гаджет Cell BioPrint для ухода за кожей на CES 2025

Cell BioPrint использует научные разработки для персонализированного ухода за кожей и помогает предсказать будущие косметические проблемы. 

09/01/2025
Компьютерный код
ГлавноеТехнологии

Технологии 2025 года: что изменит наш мир в будущем

2025 год точно обещает стать вехой в развитии технологий, которые кардинально изменят повседневную жизнь.

08/01/2025
Искусственный интеллект
ГлавноеТехнологии

Как искусственный интеллект помогает фармацевтическому маркетингу

Интеграция искусственного интеллекта и обработки естественного языка помогает фармацевтическим компаниям точнее анализировать отзывы врачей и потребителей. 

06/01/2025